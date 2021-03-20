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20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayına ilişkin evde bakım aylığı ödemeleri başladı. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerine yatan illerin güncel listesi sıklıkla araştırılıyor. Söz konusu ödemelere ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Giriş Tarihi: 20.03.2021 11:31
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