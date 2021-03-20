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Haberler Galeri 20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Mart ayına ilişkin evde bakım aylığı ödemeleri başladı. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerine yatan illerin güncel listesi sıklıkla araştırılıyor. Söz konusu ödemelere ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 11:31
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20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

20 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül 2017 itibarıyla engelli ve yaşlıların yakınlarına evde bakım aylığı veriliyor. Sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumunda kalan engelli ve yaşlıların ailelerinin yanında olmaları için verilen evde bakım aylığı her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki, 20 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

20 Mart Cuma günü itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Bolu, Tokat, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Samsun, Sakarya, Hatay, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kırıkkale, Balıkesir, Giresun, Adıyaman, Manisa, istanbul, Uşak, Bilecik, Düzce, Erzurum, Konya, Mersin, Zonguldak, Niğde, Rize, Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Edirne, Kocaeli, İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Kars, Karabük, Kayseri.

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20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.

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20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.

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20 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)