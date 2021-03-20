20 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül 2017 itibarıyla engelli ve yaşlıların yakınlarına evde bakım aylığı veriliyor. Sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumunda kalan engelli ve yaşlıların ailelerinin yanında olmaları için verilen evde bakım aylığı her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki, 20 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte cevaplar...