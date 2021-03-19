KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlgili alımlar KPSS Şartı aranmaksızın yapılacak. Bu kapsamda İŞKUR Kamu İlanları başvurusu için adayların " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü Olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve Emeklilik hakkı verilmemiş ve emekli parası almıyor olmak" gibi niteliklere sahip olan adaylar başvuru yapabilecekler.