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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'da KPSS şartsız işe alım ilanları! Devlete yeni 1700 personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte tüm kadrolar İŞKUR'da KPSS şartsız işe alım ilanları! Devlete yeni 1700 personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte tüm kadrolar
İŞKUR üzerinde farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere 1700 personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız personel alımı yapılacak olup adayların en az okuryazar olmaları ve en fazla lisans mezunu olmaları gereklidir. İŞKUR Kuru dışı ilanları başvurusu için adaylara çok az süre veriliyor. Bazı ilanlar sadece bir günde sona ermektedir. Bu haberdeki veriler 12 Mart 2021 tarihi itibari ile yayımlanan verilerdir.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 22:40
İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre kamuya KPSS şartı olmaksızın 1700 personel alımı yapılacak. Farklı kamu kurum ve kuruluşların ilanları haberimizde. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre kamuya 1800 işçi personel alımı yapılacak olup adaylar başvurularını sadece şahsen ilgili kurum ve kuruluşlara gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar tüm detayları sorgulamaya başladı. İşte, 1700 personel alımı için başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLANLARA DİKKAT!
İŞKUR Kuru dışı ilanları başvurusu için adaylara çok az süre veriliyor. Bazı ilanlar sadece bir günde sona ermektedir. Bu haberdeki veriler 12 Mart 2021 tarihi itibari ile yayımlanan verilerdir. Bu kapsamda son başvuru tarihine kadar başvurusunu yapmamış olan adaylar bir an önce ilanların detaylarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İlgili alımlar KPSS Şartı aranmaksızın yapılacak. Bu kapsamda İŞKUR Kamu İlanları başvurusu için adayların " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü Olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve Emeklilik hakkı verilmemiş ve emekli parası almıyor olmak" gibi niteliklere sahip olan adaylar başvuru yapabilecekler.
ALIM YAPILACAK KADROLAR:
Uzman / Uzman Yardımcısı,
Teknik ve Destek Personeli, Şoför, Muhasebe Elemanı, Yardımcı Hizmetli, Yazılı - Yükleyici, Temizlik Personeli, Beden İşçisi, Kamu Hizmetli, Yol Yapım be Bakım Çalışmaları Park - Bahçe ve Çevre Temizliği, Çevre Mühendisi,
Kaldırım İşçisi,
Satın alma Görevlisi, Ar-Ge Personeli, Bahçe Bakım Elemanı, Yolcu Taşıma Şoförü, Elektrik Teknisyeni, Sosyolog, Otobüs Şoförü,