TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de sona eriyor: Kimler yararlanabilir, başvuru şartları neler?

TOKİ'nin yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyasında son günlere girildi. Borcunun tamamını kapatanlar yüzde 25 indirimden yararlanırken, kısmi ödeme seçeneği de bulunuyor. Kampanya 19 Ekim 2026'da sona erecek. Tapu işlemleri için ise emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK poliçesi gerekiyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 25 indirim kampanyasında son günlere girildi. Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını ilgilendiren kampanyadan yararlanmak isteyenlerin işlemlerini 19 Ekim 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor. Kampanya yalnızca borcunun tamamını kapatabilecek vatandaşları kapsamıyor. Yeterli nakdi bulunmayan hak sahiplerine kısmi ödeme ve belirli şartlarda kredi kullanma imkanı da sunuluyor.

BORCUNU KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM TOKİ'nin kampanyası kapsamında borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları net yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde şartları yerine getirerek borcunun tamamını kapatan alıcılar tapularını alabiliyor.

BORCUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENE DE İNDİRİM Borcunun tamamını kapatacak nakdi bulunmayan vatandaşlar için de kısmi ödeme imkanı bulunuyor. Buna göre borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla peşin ödeme yapan alıcılar, yatırdıkları tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Örneğin bu uygulama, borcun en az yüzde 25'inin ödenmesi şartını getiriyor; kalan borcun tamamına yüzde 25 indirim uygulanacağı anlamına gelmiyor. İndirim, kısmi olarak ödenen tutara uygulanıyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR? Kampanyadan yararlanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihinde ayrıca; Borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksitin ödenmiş olması,

Geçmiş dönemlere ait taksit borcunun bulunmaması,

Emlak vergisi borcunun bulunmaması,

Kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması şartları aranıyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları kampanyadan yararlanamıyor.