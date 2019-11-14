Yargıtay'dan tüm kiracıları ilgilendiren faiz kararı! Kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir?

Yargıtay milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; kira sözleşmesinde belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanabileceğini belirtti. Yargıtay'ın kararında; sözleşmenin 6. maddesine dikkat çekildi. 6. maddeye göre; 'Kiracı, kira bedelini her yıl, yıllık peşin şekilde idare hesabına yatıracaktır. Kira bedeli ödenmediği takdirde, ödenmediği tarihten itibaren devletin belirlemiş olduğu gecikme cezası oranı ile tahsil edilecektir.' hususuna dikkat çekildi. Peki, kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir? İşte Yargıtay'ın kararı ve kira sözleşmeleri ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





