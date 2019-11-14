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Yargıtay'dan tüm kiracıları ilgilendiren faiz kararı! Kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir?

Yargıtay milyonlarca kiracıyı ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; kira sözleşmesinde belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanabileceğini belirtti. Yargıtay'ın kararında; sözleşmenin 6. maddesine dikkat çekildi. 6. maddeye göre; 'Kiracı, kira bedelini her yıl, yıllık peşin şekilde idare hesabına yatıracaktır. Kira bedeli ödenmediği takdirde, ödenmediği tarihten itibaren devletin belirlemiş olduğu gecikme cezası oranı ile tahsil edilecektir.' hususuna dikkat çekildi. Peki, kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir? İşte Yargıtay'ın kararı ve kira sözleşmeleri ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 12:58
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Yargıtay'dan tüm kiracıları ilgilendiren faiz kararı! Kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir?

Milyonları ilgilendiren karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme; sözleşmede belirtilen vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanması gerektiğine hükmetti. Vadesinde ödenmeyen kira ücreti sebebiyle mülk sahibiyle kiracı tartıştı. Sözleşmede belirtilen tarihte kirasını alamadığını belirten ev sahibi, gecikme sebebiyle paranın faiziyle birlikte tahsil edilmesi talebiyle mahkemenin yolunu tuttu.

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Yargıtay'dan tüm kiracıları ilgilendiren faiz kararı! Kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir?

Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Kararı hem davacı ev sahibi hem de davalı kiracı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

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Yargıtay'dan tüm kiracıları ilgilendiren faiz kararı! Kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir?

Kararda, davacının gecikme zammına yönelik temyiz itirazlarının yerinde olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Davaya dayanak 18/07/2006 başlangıç tarihli 15 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmadığı vurgulandı.

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Yargıtay'dan tüm kiracıları ilgilendiren faiz kararı! Kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir?

SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Sözleşmenin 6. maddesinde, 'Kiracı, kira bedelini her yıl, yıllık peşin şekilde idare hesabına yatıracaktır. Kira bedeli ödenmediği takdirde, ödenmediği tarihten itibaren devletin belirlemiş olduğu gecikme cezası oranı ile tahsil edilecektir.' hususuna dikkat çekildi.

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Yargıtay'dan tüm kiracıları ilgilendiren faiz kararı! Kira kontratı doldururken nelere dikkat etmeli? Kira sözleşmesi nedir?

Yargıtay kararında şöyle denildi:

"01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 6101 Sayılı Kanun'un 7. maddesinde Türk Borçlar Kanunu'nun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76., faize ilişkin 88., temerrüt faizine ilişkin 120. ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138. maddelerinin görülmekte olan davalarda da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.