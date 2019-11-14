Esnafa işsizlik maaşı ve sigortası! Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor?

Ahilik Sandığı ile iflas eden esnafa işsizlik maaşı ödenecek, sigorta desteği sağlanacak. SSK'lı işçilere, işten çıkarılmaları durumunda ödenen işsizlik maaşı bu uygulama ile Bağ-Kur ödemesi yapan esnafa da ödenmiş olacak. Uygulama Ocak ayında yürürlüğe girecek. Dönemin asgari ücret şartına göre ödemeler değişiklik gösterecek. Gerekli şartları yerine getirenler 2023 yılından itibaren Sandıktan maaş almaya başlayacak. Esnafa işsizlik maaşı ne kadar? Esnafa işsizlik sigortası ne zaman başlıyor? İşte milyonlarca esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı ile ilgili tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





