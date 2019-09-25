Yargıtay'dan son dakika kıdem tazminatı kararı! Öğretmenlere kıdem tazminatı müjdesi! Kıdem tazminatı şartları neler?
Yargıtay, yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Özel okullarda sözleşmeli olarak görev alan öğretmenlerin birçoğu okuldan ayrıldıklarında kıdem tazminatı alamıyordu. Öğretmenler, özel okullara senelik sözleşmeler üzerinden alındığı için, kurum kıdem tazminatını ödemekten kaçabiliyordu. Birçok öğretmen bu nedenle hakkını kaybederken, yıllarca çalışmasına karşın haklarından mahrum edilerek, eğitim verdiği okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Benzer bir olay özel bir öğretim kurumunda eğitim veren Fen Bilgisi öğretmeninin başına geldi. Öğretmen soluğu mahkemede alırken, karar Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, öğretmenin mağdur edildiğini belirterek, yasal bir sebep gösterilmeden işten çıkarılan öğretmenin, çalıştığı yılların tamamının tazminatını alacağına hükmetti. Karar emsal özelliği taşıyor. Bu kararın ardından özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı almasının önü açıldı.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 09:52Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:03