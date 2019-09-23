Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavan ücreti memur ve memur emeklilerine yapılan zammın ardından belli oldu. Uzun süren pazarlıklar sonucu karara bağlanamayan memur ve memur emeklisi zamları hakem heyetinin kararı ile netleşti. Hakem heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın revize ederek sunduğu son teklifi geçerli sayarak 2020 yılında memur ve memur emeklilerine 4 4 zam yaptı. Heyet, enflasyon farkı oluşması durumunda maaşlara yansıtılacağını da bildirdi. Kararın ardından kıdem tazminatının 2020'den itibaren uygulanacak tavan değeri de belli oldu. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





