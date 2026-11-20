Yargıtay'dan kritik karar: Babasının yanında fiilen çalışmayan emekli olamaz

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, aile yakınlarının iş yerinde sigortalı gösterilenleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. 18 yaşından önce yapılan sigorta girişlerinin geçerli olabileceğini ancak primlerin emeklilik hesabına katılabilmesi için fiili çalışmanın şart olduğunu belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, hileli sigortanın tespit edilmesi halinde emekliliğin iptal edilebileceğini ve ödenen maaşların faiziyle geri istenebileceğini açıkladı.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, aile yakınlarının işyerinde 18 yaşından önce çalışarak sigortalı gösterilen ve bu hizmet sürelerini emeklilik hesabına dahil ettirmek isteyenleri ilgilendiren kritik bir karara imza attı. BABASININ YANINDA ÇALIŞAN EMEKLİ OLAMAZ A Haber canlı yayınında son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, mevzuata göre 18 yaşından küçük sigortalıların sistemde geçerli olduğunu ancak babasının işyerinde fiili çalışma olmadan sigortalı gösterilen kişinin hizmetlerinin geçersiz sayıldığını belirterek, hileli sigorta tespit edilmesi halinde emekliliklerin iptal edilip ödenen maaşların faiziyle geri istendiği uyarısında bulundu.

18 YAŞ ALTI SİGORTA MEVZUATTA GEÇERLİ Mİ? Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin kararının ardından 18 yaşından küçüklerin sigortalılık durumunun mevzuattaki yerini açıklayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Aslında bizim mevzuatımızda 18 yaşından küçükler sigortalı oldukları zaman bu SSK'da geçerli. Eskiden işyerlerinde 16 yaşından büyükler için, 16 yaşından küçükler için asgari ücret ayrı ayrı belirlenirdi. Dolayısıyla mevzuat açısından burada bir sıkıntı yok. Yani 18 yaşından küçükken sigortalı olmuşsanız bu sigorta giriş tarihi olarak geçerli, orada ödenen primler geçerli; sadece yıl hesabında 18 yaşından sonraki yıllar hesaba katılıyor" ifadelerini kullandı.

BABASININ ŞİRKETİNDEKİ SİGORTA NEDEN GEÇERSİZ SAYILDI? Söz konusu Yargıtay dosyasında sigortanın neden iptal edildiğine ilişkin süreci Faruk Erdem, "Bu somut olayda babasının yanında sigortalı gösterilmiş. Belli ki fiili çalışma olmamış, bu ispatlandığı için geçersiz sayılmış. Yoksa babasının şirketinde eğer fiili bir çalışma olsaydı bu geçerli olacaktı" sözleriyle aktardı.

FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTI VE HİLELİ SİGORTA UYARISI Sigorta primlerinin geçerli sayılabilmesi için gereken temel şartı ve toplumda sıkça duyulan hatalı uygulamaları anlatan Faruk Erdem, "Bizim sigorta sistemimizin geçerli olabilmesi için fiili çalışma gerekiyor. 'Bizim hanımı senin şirketinde sigortalı gösterelim de ileride emekliliğine bir faydası olsun' ya da 'bizim çocuğu senin şirketinde veya kendi şirketimde sigortalı gösterelim' dediğiniz zaman bu hileli sigortaya giriyor. Fiilen o işyerine gitmesi gerekiyor, fiilen o işi yapması gerekiyor; o zaman sigorta primlerinin geçerli olacağı sayılıyor" ifadelerini kullandı.