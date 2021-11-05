Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Son tarih için sayılı günler kaldı!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hazırlıklar başladı. Kurallara uymayan sürücülere 835 TL ceza verilecek. 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasını yerine getirmeyen vatandaşlar para cezası alacak. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. İşte; araç sahiplerini ilgilendiren karar!