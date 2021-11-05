06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Son tarih için sayılı günler kaldı!

Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Son tarih için sayılı günler kaldı!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar! Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hazırlıklar başladı. Kurallara uymayan sürücülere 835 TL ceza verilecek. 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasını yerine getirmeyen vatandaşlar para cezası alacak. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. İşte; araç sahiplerini ilgilendiren karar!

Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:08
  • 1
  • 10
Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Son tarih için sayılı günler kaldı!

Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Araç sahibi vatandaşları ilgilendiren düzenlemeye sayılı günler kaldı. 1 Aralık'ta başlayacak zorunluluğa göre, kış lastiği uygulamasına geçmeyen kişilere 835 TL ceza verilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Son tarih için sayılı günler kaldı!

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

  • 3
  • 10
Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Son tarih için sayılı günler kaldı!

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan ticari araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

  • 4
  • 10
Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Son tarih için sayılı günler kaldı!

KIŞ LASTİĞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

30 yıldır oto lastikçiliği yapan esnaf Adil İdin, havaların soğumasıyla beraber yoğunluğunda başladığını belirterek, vatandaşların lastik alırken tarih ve kalitesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi;

  • 5
  • 10
Bunu yapmayanın cebi yanacak! Araç sahiplerine 835 TL ceza yolda! Son tarih için sayılı günler kaldı!

"Hava eksi 4 dereceyi bulduktan sonra kışlık lastik gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların can güvenliği için bir an önce kışlık lastikleri takmaları lazım. Lastiklerde kalite önemli. Kaliteli lastik aldıkları zaman arabalar kaymaz. Hava eksi 10 dereceye düştüğü zaman özelliğini kaybeden lastikler var.