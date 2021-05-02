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Haberler Galeri Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

Yardım parası ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının devam ettiği günlerde Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Ayrıca pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa aylık 1000 TL gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. İşte, yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 18:07
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Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan pandemi sosyal destek yardımının 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Sosyal yardım ödemesinden yararlanmak isteyenler başvuru sürecini yakından takip ediyor. Sorgulama sonuçlarına yönelik detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

1100 TL YARDIM NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin de bu tarihten itibaren yatırılması bekleniyor.

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Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

NAKDİ YARDIM 1100 TL'YE ÇIKARILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım ile ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." dedi.

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Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1100 TL yardım başvurusu e-Dvelet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.

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Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

KİMLER FAYDALANABİLİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.