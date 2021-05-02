Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...

Yardım parası ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının devam ettiği günlerde Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Ayrıca pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa aylık 1000 TL gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. İşte, yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...