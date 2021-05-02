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Haberler Galeri Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyesi için açıklamalar yakından takip ediliyor. 2018 yılından bu yana ödenen ikramiyeler bu yıl zamlı olarak ödenecek. Başkan Erdoğan, ödemelerin Mayıs ayının ilk haftasında yapılacağını duyurmuştu. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 18:51 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 18:51
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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayrama sayılı günler kala binlerce emeklinin gözü kulağı da bayram öncesinde hesaplara yatırılan emekli ikramiyelerine çevrildi. İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyordu. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2021 Emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. 1.100 TL'lik bayram ikramiyesinin 3-7 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor.

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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.

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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.