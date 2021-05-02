Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyesi için açıklamalar yakından takip ediliyor. 2018 yılından bu yana ödenen ikramiyeler bu yıl zamlı olarak ödenecek. Başkan Erdoğan, ödemelerin Mayıs ayının ilk haftasında yapılacağını duyurmuştu. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...