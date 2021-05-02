HaberlerGaleriDüzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...
Marketler için yeni düzenlemenin yolda olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Marketler için hazırlanan o taslağın kabul görmesi sonrasında belirlenen bazı ürünler artık raflarda olmayacak. Küçük esnafı desteklemek amacıyla yapılacak düzenleme sonrasında özellikle elektronik ürünlerin marketlerde olmayacağı biliniyor. Yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.