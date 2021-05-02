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Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Marketler için yeni düzenlemenin yolda olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Marketler için hazırlanan o taslağın kabul görmesi sonrasında belirlenen bazı ürünler artık raflarda olmayacak. Küçük esnafı desteklemek amacıyla yapılacak düzenleme sonrasında özellikle elektronik ürünlerin marketlerde olmayacağı biliniyor. Yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.

Giriş Tarihi: 02.05.2021 16:55
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Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Marketlerin en çok satılan ürünlerinin raflardan kalkması gündemde. Ülkemizde hizmet veren büyük market zincirleri birçok ürün satışı gerçekleştiriyor. Marketler için yapılacak düzenlemenin yolda olduğu bilinmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Eğer taslak kabul edilirse belirlenen ürünler artık raflarda olmayacak. Diğer yandan büyük zincir marketlerin pazar günleri 11:00'da açılması da gündemde yer alıyor. Özellikle elektronik ürünlerin satışı yasaklanmış olacak.

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Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

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Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

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Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Taslağa göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.

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Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.