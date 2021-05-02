Düzenleme yolda! Kabul edilirse market raflarından kalkacak! A101, BİM, ŞOK ve Migros...

Marketlerin en çok satılan ürünlerinin raflardan kalkması gündemde. Ülkemizde hizmet veren büyük market zincirleri birçok ürün satışı gerçekleştiriyor. Marketler için yapılacak düzenlemenin yolda olduğu bilinmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Eğer taslak kabul edilirse belirlenen ürünler artık raflarda olmayacak. Diğer yandan büyük zincir marketlerin pazar günleri 11:00'da açılması da gündemde yer alıyor. Özellikle elektronik ürünlerin satışı yasaklanmış olacak.