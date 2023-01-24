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YAĞ FİYATLARI DÜŞECEK! Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL olacak? EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI...ŞOK, A101, CarrefourSA...
Ayçiçek yağı fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Ham ayçiçeği yağı ve çekirdekte gümrük vergilerinin sıfırlanması yağ fiyatlarına olumlu yansıdı. Marketlerdeki yağ indirimlerini takip eden vatandaşlara müjdeli haber geldi. Gümrük vergilerin düşmesiyle yağ fiyatlarına yüzde 10-15 arasında indirim gelmesi bekleniyor. Peki A101, ŞOK, Carrefoursa'da litrelik ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 18:18Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 18:20