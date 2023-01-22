İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 sonrası aylık bağlananlar...

2000'den sonra emekli olup aylık bağlanan emekliler, intibak düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan intibak yasasının bu yıl çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde 2000'den önce emekli olanlar için çıkarılan intibak yasasının 2000 sonrası emekliler için de uygulanması talep ediliyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? İşte son gelişmeler...