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Haberler Galeri İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 sonrası aylık bağlananlar...

İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 sonrası aylık bağlananlar...

2000'den sonra emekli olup aylık bağlanan emekliler, intibak düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan intibak yasasının bu yıl çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde 2000'den önce emekli olanlar için çıkarılan intibak yasasının 2000 sonrası emekliler için de uygulanması talep ediliyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 13:31
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İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 sonrası aylık bağlananlar...

2000'den sonra emekli aylığı bağlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak düzenlemesi talep ediyor. Ocak ayında emeklilere yapılan yüze 30 zam sonrası şimdi de intibak müjdesi bekleniyor. 2000 yılından önce ve sonra emekli olanların maaş farkının giderilmesine yönelik talep hayata geçerse, aylıklarda artış yaşanacak. Peki, intibak yasası çıkarsa ne kadar artış olur? İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 sonrası aylık bağlananlar...

EMEKLİLTE İNTİBAK TALEP EDİYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları kaydetti:

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İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 sonrası aylık bağlananlar...

"EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

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İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 sonrası aylık bağlananlar...

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

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İntibak yasası çıkacak mı? 2023 SSK Bağ-Kur emekliye intibak düzenlemesi gelecek mi? 2000 sonrası aylık bağlananlar...

İNTİBAK YASASI ÇIKARSA NE KADAR ARTIŞ OLUR?

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.