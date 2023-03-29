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Yapamaz dediler! Bugün Togg'un hak sahipleri belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: İşte 6 yıllık o hikaye

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, yerli ve milli her girişime karşı hazımsızlık çeken altılı masa müdavimleri tarafından 2017'den beri sürdürdüğü hikayesinde yaftalandı. Bugün ise Togg'un hak sahipleri belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:05
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Yapamaz dediler! Bugün Togg’un hak sahipleri belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: İşte 6 yıllık o hikaye

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'un akşam saat 21.00'da yapacağı 20 bin T10X model çekilişi için nefesler tutuldu. 2017'de yola çıkan projede bugüne kadar neler yaşandı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ülkemizin Togg hikâyesini kısaca bir hatırlayalım…" ifadelerini kullanarak süreci videolu paylaşım ile aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yapamaz dediler! Bugün Togg’un hak sahipleri belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: İşte 6 yıllık o hikaye

YAPAMAZ DEDİLER

2017 - Başkan Erdoğan: Türkiye'nin Otomobilini yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın.

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Yapamaz dediler! Bugün Togg’un hak sahipleri belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: İşte 6 yıllık o hikaye

2019 - Başkan Erdoğan: Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler.

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Yapamaz dediler! Bugün Togg’un hak sahipleri belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: İşte 6 yıllık o hikaye

CHP Milletvekili Engin Altay: Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok.

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Yapamaz dediler! Bugün Togg’un hak sahipleri belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: İşte 6 yıllık o hikaye

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan: Türkiye'nin yerli otomobili yapma şansı yok.