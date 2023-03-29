Yapamaz dediler! Bugün Togg'un hak sahipleri belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı: İşte 6 yıllık o hikaye

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg, yerli ve milli her girişime karşı hazımsızlık çeken altılı masa müdavimleri tarafından 2017'den beri sürdürdüğü hikayesinde yaftalandı. Bugün ise Togg'un hak sahipleri belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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