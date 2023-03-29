Asgari Ücret Temmuz Zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete Ara Zam var mı, gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı var mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayında 8.500 TL olan asgari ücrete ara zam geleceğini müjdeli. Buna göre vatandaşlar ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Peki asgari ücrete ne kadar ara zam yapılacak? Asgari ücret temmuzda artacak mı? İşte detaylar...