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Asgari Ücret Temmuz Zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete Ara Zam var mı, gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı var mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayında 8.500 TL olan asgari ücrete ara zam geleceğini müjdeli. Buna göre vatandaşlar ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Peki asgari ücrete ne kadar ara zam yapılacak? Asgari ücret temmuzda artacak mı? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:41
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Asgari Ücret Temmuz Zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete Ara Zam var mı, gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam gelecek mı sorusu sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL seviyesine çekilmesinin ardından vatandaşlar asgari ücret ara zammına ilişkinde son dakika gelişmelerini takip etmeye başladı. Başkan Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi. Peki asgari ücret temmuzda artacak mı? Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Asgari Ücret Temmuz Zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete Ara Zam var mı, gelecek mi, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZDA ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacağını bildirdi

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Asgari Ücret Temmuz Zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete Ara Zam var mı, gelecek mi, ne kadar olacak?

Bakan Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası asgari ücrete ara zam hakkında araştırmalar

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Asgari Ücret Temmuz Zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete Ara Zam var mı, gelecek mi, ne kadar olacak?

İHA'nın aktardığına göre, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi.

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Asgari Ücret Temmuz Zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete Ara Zam var mı, gelecek mi, ne kadar olacak?

%25 ZAM HALİNDE

ESKİ ASGARİ ÜCRET: 8.500 TL

YENİ ASGARİ ÜCRET: 10.625 TL