30 Mart 2023, Perşembe
Fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin geçtiğimiz günlerde hesaplara geçeceği müjdesini vermişti. Destek ödemelerinden yararlanan çiftçiler diğer ödemelerin yatacağı takvimi merak ediyor. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 15:42
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