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Yanlışlıkla gelen parayı harcadı cezayı yedi! Herkesin başına gelebilir! Bu kez dikkat...

Banka hesaplarından para göndermek herkes tarafından kullanılan Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcayan O.A.'ya dava açıldı. Savcının 'dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istediği O.A.'ya 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi. Havale ve EFT, para transfer edilecek kişinin IBAN veya hesap numarasıyla internet bankacılığı, ATM, şube veya telefon bankacılığı üzerinden yapmak mümkündür. Ancak bazen istemeden dahi olsa hatalar meydana gelebiliyor. Bu durumda hesabınıza yanlışlıkla gelen parayı harcamamanız gerekiyor.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 18:58 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 18:58
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Yanlışlıkla gelen parayı harcadı cezayı yedi! Herkesin başına gelebilir! Bu kez dikkat...

Yanlışlıkla gelen parayı harcadı cezayı yedi! Herkesin başına gelebilir! Bu kez dikkat! Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcayan O.A.'ya dava açıldı. Savcının 'dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istediği O.A.'ya 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi.

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Yanlışlıkla gelen parayı harcadı cezayı yedi! Herkesin başına gelebilir! Bu kez dikkat...

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı.

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Yanlışlıkla gelen parayı harcadı cezayı yedi! Herkesin başına gelebilir! Bu kez dikkat...

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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Yanlışlıkla gelen parayı harcadı cezayı yedi! Herkesin başına gelebilir! Bu kez dikkat...

Sanık O.A. esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A, beraatını talep etti.

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Yanlışlıkla gelen parayı harcadı cezayı yedi! Herkesin başına gelebilir! Bu kez dikkat...

Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.