Yanlışlıkla gelen parayı harcadı cezayı yedi! Herkesin başına gelebilir! Bu kez dikkat...

Banka hesaplarından para göndermek herkes tarafından kullanılan Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcayan O.A.'ya dava açıldı. Savcının 'dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istediği O.A.'ya 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi. Havale ve EFT, para transfer edilecek kişinin IBAN veya hesap numarasıyla internet bankacılığı, ATM, şube veya telefon bankacılığı üzerinden yapmak mümkündür. Ancak bazen istemeden dahi olsa hatalar meydana gelebiliyor. Bu durumda hesabınıza yanlışlıkla gelen parayı harcamamanız gerekiyor.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 18:58 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 18:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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