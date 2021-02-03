Hesaplara en az 3.000 TL yatacak! Düğmeye basıldı! Yeni yılda ücret artıyor...

Hesaplara en az 3.000 TL yatacak! Düğmeye basıldı. 2021 yılının gelmesinin ardından sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanıyor. Devlet, çalışan annelere yardım elini uzatırken, birçok kişi ise bu yardımların farkında değil. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çocuğuna bakacak kimsesi olmayan çalışan annelere aylık en az 2 bin 800 lira ödeme yapılıyor. Yeni yılda maaşların zamlanması sonrasında destek ödemesi 3 bin liraya çıkacak. Bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle faydalanılabiliyor ve bazı şartları daha bulunuyor. Özel bakım gerektiren çocuklar için ise ödeme tutarı farklılık gösteriyor. Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...