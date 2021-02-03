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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hesaplara en az 3.000 TL yatacak! Düğmeye basıldı! Yeni yılda ücret artıyor... Hesaplara en az 3.000 TL yatacak! Düğmeye basıldı! Yeni yılda ücret artıyor...
Hesaplara en az 3.000 TL yatacak! Düğmeye basıldı. 2021 yılının gelmesinin ardından sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanıyor. Devlet, çalışan annelere yardım elini uzatırken, birçok kişi ise bu yardımların farkında değil. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çocuğuna bakacak kimsesi olmayan çalışan annelere aylık en az 2 bin 800 lira ödeme yapılıyor. Yeni yılda maaşların zamlanması sonrasında destek ödemesi 3 bin liraya çıkacak. Bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle faydalanılabiliyor ve bazı şartları daha bulunuyor. Özel bakım gerektiren çocuklar için ise ödeme tutarı farklılık gösteriyor. Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 20:09
Pandemi döneminde devlet düğmeye bastı. Milyonlarca kişi yakından ilgilendiren o ödemelerde artış yaşanacak. Ancak birçok vatandaş bu ödemelerin farkında dahi değil. Şuan 2 bin 800 lira ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre, 2021 yılında ödeme tutarı 3 bin lira olarak hesaplara yatacak. Pandemi döneminde kreşlerin ve ana okullarının kapalı olması nedeniyle çalışan anneler zor durumda kaldı. Bakanlık devreye girerek çalışan annelere destek ödemesi sağlıyor. SGK tarafından sağlanan imkandan yararlanmak için detayları haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR HER AY 2 BİN 800 LİRA ÖDEME YAPILIYOR Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (2.800 lira) 'eğitimli bakıcı' desteği veriyor.
Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro'yu (3.275 lira) buluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu desteklerin her yıl kademeli olarak artacağını ve 2021 yılında 325 Euro, 2022 yılı için de 350 Euro olacağını açıkladı.
BU İLLERDE ÇOCUĞU İLE İKAMET ETME KOŞULU Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' için Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler başvurabiliyor.
Çalışan annenin iş ve yaşam dengesine katkı sağlamayı ve çocukların bakımını sigortalı ve eğitimli bakıcının yapmasını amaçlayan proje kapsamında bakıcı desteğine, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor.