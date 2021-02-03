Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca işçiye müjde: 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Yüzde 17 oranında... Milyonlarca işçiye müjde: 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Yüzde 17 oranında...
4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşeron işçilerin maaş zammı için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İşçiler toplu sözleşme öncesi beklentilerini belirledi. AÇSHB ie yapılacak görüşmelerin en önemli maddesi ise 2021 yılında yapılacak maaş zam oranının belirlenmesi oluyor. Gündemde sıcaklığını koruyan konu hakkında yeni oranlar ortaya çıkmaya başladı. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Yüzde 17 oranında...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 18:20
4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşçiler ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak görüşme hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Şubat ayına girdiğimiz dönemde maaş zammı için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Her altı aylık dönemlerde yüzde 4 zam uygulanan taşeron işçiler, bu oranın artırılmasını talep ediyor. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Yüzde 17 oranında...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor.
4D'li taşeron işçiye yapılacak zam oranı merak mevzusu oluyor. Taşeron işçisi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor. Kadroya geçen taşeron işçilerin bakanlık tarafından yüzde kaç zam yapılacak merak ediyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2021 TİS buluşmasında temennilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Şayet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa ücret oranları yine tanımlanacak.
SEYYANEN MAAŞ ZAMMI GELDİ
Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi toplu sözleşme imzaladı. Belediyenin iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda ile Hizmet İş Sendikası ve Belediye personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 3 bin 728 liraya çıkarıldı.
Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin KHK sonrası oluşan ekonomik farklılıklarını düzenlemek için önemli bir iyileştirme zammı yapıldı. Söz konusu sözleşme 159 işçi ve 36 güvenlik görevlisini kapsıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarının haklarını verdiklerini söyledi ve ücretlerde önemli oranda artış yapıldığını söyledi.