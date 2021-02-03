Milyonlarca işçiye müjde: 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Yüzde 17 oranında...

4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşçiler ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak görüşme hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Şubat ayına girdiğimiz dönemde maaş zammı için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Her altı aylık dönemlerde yüzde 4 zam uygulanan taşeron işçiler, bu oranın artırılmasını talep ediyor. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim maaş zammı ne oldu? Yüzde 17 oranında...