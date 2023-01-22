HaberlerGaleriMEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Öğretmen, hemşire, jandarma... Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak?
MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Öğretmen, hemşire, jandarma... Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak?
Yüzde 30'luk zam oranın ardından memur emeklilerine bir artış da 3600 ek gösterge farkından yansıyacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen 2023 memur emekli zammı yüzde 30 oldu. Belirli bir kısım zamlı maaşlarını anında görürken belirli bir kesim zam farkını kademeli olarak alacak. Peki ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak?