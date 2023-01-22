MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Öğretmen, hemşire, jandarma... Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak?

Memur ve memur emeklileri maaşlarına yansıyan yüzde 30'luk zammın belirli bir bölümünü ayın 15'inde gördü. Geri kalan kısmın ödemelerinin ise bu ay içerisinde hesaplara yatması bekleniyor. Memur emeklisine bir artış da 3600 ek gösterge farklarından yansıdı. Buna göre ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak. Peki ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak? İşte konuya ilişkin detaylar...