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Haberler Galeri Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor? YAPILANDIRMA PAKETİ 2023

Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor? YAPILANDIRMA PAKETİ 2023

Yapılandırma paketi hangi borçları kapsayacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yapılandırma paketi vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar daha birçok borcu kapsayacak. Detaylarına ilişkin net bilginin bugünkü Kabine Toplantısı'nın hemen ardından belirlenmesi bekliyor. Peki borç yapılandırma paketi kimleri kapsayacak? Ödeme şekli nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 08:37
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Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor? YAPILANDIRMA PAKETİ 2023

Türkiye'nin en büyük borç yapılandırması için geri sayım başlarken vatandaşlar pakete dair detayları araştırmaya başladı. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın borç yapılandırma paketinin merak edilenlerini açıklaması bekleniyor. Peki hangi borçları kapsayacak? Kimler faydalanabilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor? YAPILANDIRMA PAKETİ 2023

YILIN İKİNCİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın, 22 Ocak Pazartesi (bugün) saat 14.00'de başlaması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde ekonomiden dış politikaya birçok önemli başlık yer alırken aralarında en çok merak edilenlerden biri de borç yapılandırma paketi oldu. Yarın ki toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın detayları açıklaması bekleniyor.

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Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor? YAPILANDIRMA PAKETİ 2023

Borç yapılandırma paketi kimleri kapsayacak? Hangi borçlar yapılandırılacak? İşte Sabah'ta yer alan habere göre borç yapılandırma paketinin detayları...

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Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor? YAPILANDIRMA PAKETİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı nefes alacak.

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Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor? YAPILANDIRMA PAKETİ 2023

Hem vatandaş hem de reel sektörün vergi ve sosyal güvenlik kurumu dâhil tüm kamu kurumlarına olan borçları en uygun koşullarda ve uzun vadeyle yapılandırılacak.