Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor? YAPILANDIRMA PAKETİ 2023

Yapılandırma paketi hangi borçları kapsayacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yapılandırma paketi vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar daha birçok borcu kapsayacak. Detaylarına ilişkin net bilginin bugünkü Kabine Toplantısı'nın hemen ardından belirlenmesi bekliyor. Peki borç yapılandırma paketi kimleri kapsayacak? Ödeme şekli nasıl olacak?