Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak! 4 haftada 5 milyar dolar giriş oldu!

Yabancıların 4 haftadaki net alım tutarı 1.2 milyar dolar oldu. Yabancılar bu dönemde, ters repo ve teminatlara verilenler de dahil olmak üzere 190 milyon dolarlık tahvil-bono alımı yaptı. Böylelikle hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına 4 haftadaki net giriş 1 milyar 408 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde swap kanalıyla giriş ise 3.5 milyara dolar oldu.

