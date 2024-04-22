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Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak! 4 haftada 5 milyar dolar giriş oldu!
31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından ekonomik programın devamı ve enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilgili mesajlar, yabancıların TL varlıklara ilgisini artırdı. TCMB'nin son açıkladığı veriler de yabancı girişinin hızlandığını ortaya koydu. Son 4 haftada yabancı girişi 5 milyar dolara ulaştı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:40Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 07:41