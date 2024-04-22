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Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak! 4 haftada 5 milyar dolar giriş oldu!

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından ekonomik programın devamı ve enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilgili mesajlar, yabancıların TL varlıklara ilgisini artırdı. TCMB'nin son açıkladığı veriler de yabancı girişinin hızlandığını ortaya koydu. Son 4 haftada yabancı girişi 5 milyar dolara ulaştı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 07:41
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Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak! 4 haftada 5 milyar dolar giriş oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Mart'taki faiz artırımı ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, enflasyonla mücadele ile programın kararlılıkla uygulanacağı yönündeki mesajlar, yabancıların Türk varlıklarına ilgisini artırdı.

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Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak! 4 haftada 5 milyar dolar giriş oldu!

Dünya devi yatırım ve finans kurumları art arda yayınladıkları raporlarda önümüzdeki dönemde TL'de değer kazanımlarının hızlanacağına işaret ederken, TCMB'nin son açıkladığı veriler de yabancı girişinin hızlandığını ortaya koydu.

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Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak! 4 haftada 5 milyar dolar giriş oldu!

4 HAFTA KESİNTİSİZ ALIM
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar 15 Mart-9 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 4 haftada, Borsa İstanbul'da kesintisiz net alım gerçekleştirdi.

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Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak! 4 haftada 5 milyar dolar giriş oldu!

Yabancıların 4 haftadaki net alım tutarı 1.2 milyar dolar oldu. Yabancılar bu dönemde, ters repo ve teminatlara verilenler de dahil olmak üzere 190 milyon dolarlık tahvil-bono alımı yaptı. Böylelikle hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına 4 haftadaki net giriş 1 milyar 408 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde swap kanalıyla giriş ise 3.5 milyara dolar oldu.

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Yabancı girişi artacak TL değer kazanacak! 4 haftada 5 milyar dolar giriş oldu!

Yabancı yatırımcılar, hisse senedi ile tahvil-bononun yanı sıra, swap tarafında da TL lehine pozisyon almaya başladı. Yabancıların TL swap pozisyonu seçim sonrası yedi iş gününde 3.5 milyar dolar artarak 1.8 milyar dolara çıktı. Böylelikle Şubat 2022'den bu yana ilk kez yabancılar swap piyasasında TL lehine döndü.