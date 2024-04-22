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Petrol başkentinin milli gururları! Gabar'da yüzde yüz yerli sondaj kulesi | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan petrol keşfi, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak büyüklükte. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük oranda ortadan kaldıracak olan Gabar'da yıl sonu hedefi 100 bin varil. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Gabar'da gece gündüz süren hummalı çalışmaları izledi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 08:06
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Petrol başkentinin milli gururları! Gabar’da yüzde yüz yerli sondaj kulesi | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Gabar'daki gururun perde arkasını bugün köşesinde kaleme aldı. Donat, Gabar'daki gururun arkasında Türkiye'nin yetiştirdiği mühendisler ve işçilerden oluşan toplam 3 bin 860 kişi olduğunu belirtti.

İşte Donat'ın Gabar'da bahar başlıklı köşe yazısı:

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Petrol başkentinin milli gururları! Gabar’da yüzde yüz yerli sondaj kulesi | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Ovadan... 377 rakımlı Cizre'den... Dağa doğru tırmanıyoruz... Bin 850 rakımlı Gabar'a.
Bahar... Meşe ve palamut ağaçları... Ters laleler... Gelincikler... Çeşit çeşit endemik bitkiler... Koyunlar, kuzular... Kaval çalan çobanlar.
Köylerden geçiyoruz... Üzerimizde, TPAO-Gabar yazılı montu gören çocuklar el sallıyor.
Stabilize yol... Asfalt yol... Beton yol... Gabar'a tırmanan yol... 350 kilometre.

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Petrol başkentinin milli gururları! Gabar’da yüzde yüz yerli sondaj kulesi | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Yol yapımı devam ediyor... 600 kilometreye çıkacak.
Ve... Tepedeyiz... İkiz kuyularda.
Şehit Aybüke Yalçın... 26 ve 29 numaralı kuyular.
Bahar rüzgârı... Çiçeklerden gelen parfüm esintileri... Ve petrol kokusu... Birbirine karışıyor.
Kuyunun başındayız... Vanayı çeviriyoruz... Petrol akıyor... Yerli ve milli.
Türk mühendisi... Türk ustası... Türk işçisi... Gabar'da bayram devam ediyor... Petrol bayramı.

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Petrol başkentinin milli gururları! Gabar’da yüzde yüz yerli sondaj kulesi | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

PETROL DENİZİ

Batman'da... Bin 360 petrol kuyusu var... Günde toplam 40 bin varil petrol çıkıyor.
Gabar'da ise... 33 kuyu var... Çıkan petrol günde 40 bin 100 varil.

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Petrol başkentinin milli gururları! Gabar’da yüzde yüz yerli sondaj kulesi | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Gabar'ın altı... Petrol denizi.
Hedef 1:
Haziran'da... Günlük 50 bin varil.
Hedef 2:
2024 sonunda... Günlük 100 bin varil.