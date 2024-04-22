22 Nisan 2024, Pazartesi
Petrol başkentinin milli gururları! Gabar'da yüzde yüz yerli sondaj kulesi | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor
Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan petrol keşfi, Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak büyüklükte. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük oranda ortadan kaldıracak olan Gabar'da yıl sonu hedefi 100 bin varil. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Gabar'da gece gündüz süren hummalı çalışmaları izledi.
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 08:06
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