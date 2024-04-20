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Fahiş fiyatı şikayet edin! İşte o 3'lü mekanizma

Özellikle yiyecek-içecek sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı tepki gösteren vatandaşlar bu hafta sonu boykot hareketi başlattı. Uzmanlar fahiş fiyatla mücadele kapsamında vatandaşın şikayette bulunmasının büyük önem arz ettiğine vurgu yaparken, bu kapsamda 3 farklı iletişim kanalından şikayetlerin iletilebileceği bildirildi. Şikayetler sonrası fahiş fiyat tespit edilmesi durumunda ise o işletmelere cezai yaptırım uygulanıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:14
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Fahiş fiyatı şikayet edin! İşte o 3’lü mekanizma

Türkiye'de yiyecek içecek fiyatlarına hemen her gün zam gelmesi vatandaşların tepkisine sebep olurken, kafe ve restoranlarda uygulanan fahiş fiyatlar da vatandaşları çileden çıkardı. Sosyal medyadan örgütlenerek bu hafta sonu yurt genelinde kafe ve restoranları boykot etme kararı alanlara destek çığ gibi büyüdü.

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Fahiş fiyatı şikayet edin! İşte o 3’lü mekanizma

ŞİKAYET İÇİN 3 İLETİŞİM KANALI BULUNUYOR
Daha önceleri, kira artışlarını, seçim sürecini, döviz kurundaki dengesizliği bahane ederek fiyatlarını artıran bazı işletmeler şimdi tüm süreçlerin dengelenmesine rağmen hala fiyatlarında artış üstüne artışa gidiyor. Bu hafta sonu işletmeleri boykot edecek vatandaşların, boykot kadar fahiş fiyat uygulayan işletmeleri şikayet etmeleri de büyük önem taşıyor.

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Fahiş fiyatı şikayet edin! İşte o 3’lü mekanizma

Vatandaşlar bunun için Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak şikayetlerini bakanlığa iletebilecekleri gibi yine Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak şikayet oluşturabiliyorlar.

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Fahiş fiyatı şikayet edin! İşte o 3’lü mekanizma

Vatandaşlar ayrıca şikayetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de iletebileceği gibi CİMER gelen başvuruları yapay zeka teknolojisi ile anında ilgili birimlere ulaştırarak hızlı bir aksiyon alınmasını sağlıyor.

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Fahiş fiyatı şikayet edin! İşte o 3’lü mekanizma

FAHİŞ FİYAT BELİRLENİRKEN BÖLGESEL FİYATLAR BAZ ALINIYOR
Sabah'ın haberine göre gelen başvurular Ticaret Bakanlığı müfettişlerince değerlendirmeye alınarak şikayetin yapıldığı kafe ve restoranlara gerçekleştirilen ziyaretlerde eğer şikayette konu edildiği gibi fahiş bir fiyat varsa işletmeye cezai yaptırım uygulanıyor. Fahiş fiyat tespiti bölgedeki restoranların genel ortalama yeme içme fiyatları dikkate alınarak hesaplanıyor.