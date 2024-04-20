20 Nisan 2024, Cumartesi
Fahiş fiyatı şikayet edin! İşte o 3'lü mekanizma
Özellikle yiyecek-içecek sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı tepki gösteren vatandaşlar bu hafta sonu boykot hareketi başlattı. Uzmanlar fahiş fiyatla mücadele kapsamında vatandaşın şikayette bulunmasının büyük önem arz ettiğine vurgu yaparken, bu kapsamda 3 farklı iletişim kanalından şikayetlerin iletilebileceği bildirildi. Şikayetler sonrası fahiş fiyat tespit edilmesi durumunda ise o işletmelere cezai yaptırım uygulanıyor.
Giriş Tarihi: 20.04.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 09:14
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