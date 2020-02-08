Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?
Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geleceği iddiasının ardından vatandaşlar içtikleri sigaraların fiyatlarını araştırıyor. Sigara fiyatlarına 6 TL zam geleceğine dair paylaşımlar yapılıyor. Bu iddianın ardından en çok aranan sigara markalarından biri Winston oldu. Peki, Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri? İşte güncel sigara fiyatları listesi...
Giriş Tarihi: 08.02.2020 17:20Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 17:26