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Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?

Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geleceği iddiasının ardından vatandaşlar içtikleri sigaraların fiyatlarını araştırıyor. Sigara fiyatlarına 6 TL zam geleceğine dair paylaşımlar yapılıyor. Bu iddianın ardından en çok aranan sigara markalarından biri Winston oldu. Peki, Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri? İşte güncel sigara fiyatları listesi...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 17:26
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Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?

Sigara fiyatlarına zam geleceği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişi Twitter'dan #sigara başlığı altında fiyatlar ile ilgili iddiaları tartışıyor. Vatandaşlar zam iddialarının ardından içtikleri sigaranın ücretlerini kontrol ediyor. Google üzerinden en çok aranan sigaralardan biri de Winston oldu. "Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?" soruları yoğun şekilde aranıyor. Peki, Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri? İşte detaylar...

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Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

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Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

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Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

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Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?

Parliament: 18,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL