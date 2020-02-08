Sigara fiyatlarına zam geleceği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişi Twitter'dan #sigara başlığı altında fiyatlar ile ilgili iddiaları tartışıyor. Vatandaşlar zam iddialarının ardından içtikleri sigaranın ücretlerini kontrol ediyor. Google üzerinden en çok aranan sigaralardan biri de Winston oldu. "Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri?" soruları yoğun şekilde aranıyor. Peki, Winston sigara fiyatı ne kadar? Winston'a zam geldi mi? Zam gelecek sigaralar hangileri? İşte detaylar...