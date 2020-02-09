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Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!

Bankalar emeklilere promosyon kampanyaları hazırlamaya devam ederken, emekli promosyon ücretleri de milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Mart 2017 tarihinde emekliler bankalarla promosyon anlaşması yapmıştı. Önümüzdeki ay sözleşmeler yenilenecek ve emekliler maaşlarını bir bankadan 3 yıl boyunca alma koşuluyla promosyon anlaşması yapacak. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyon ücretleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bazı bankaların kampanya detayları incelendiğinde yapılacak ödemeler 2500 TL'ye kadar çıkıyor. İşte, bankaların promosyon teklifleri…

Giriş Tarihi: 09.02.2020 19:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 19:53
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Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!

Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi kapıda! Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyon ödemeleri için gözler bankaların kampanyalarına çevrildi. 3 yıl boyunca maaşlarını bir bankadan alma sözü veren emeklilere, tercih ettiği banka tarafından promosyon ödemesi yapılacak. Böylelikle emekliler 2020 yılında ek ödeme alabilecek. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte yanıtı…

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Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!

MART AYINDA DOLUYOR

Emekli promosyon ödemeleri 2017 yılında ilk kez yapıld��. Ödemelerin üçüncü yılı bu yıl Mart ayında dolacak. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yeni protokol için Şubat ayında masaya oturacak. Emekliler görüşmeleri heyecanla bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsilen masada olmak istediğini açıkladı.

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Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!

ACELE ETMEYİN

A Haber ekranlarında promosyon ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere bazı dayatmalar yapıldığını söyledi. Emeklilerin acele etmemesini ve yeni teklifleri beklemesini söyleyen Erdem, "Promosyon teklifleri sırasında kart kullanımı, fatura ödeme talimatı istenebiliyor. Bunlara dikkat edin." dedi.

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Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

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Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.