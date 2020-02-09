Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!

Bankalar emeklilere promosyon kampanyaları hazırlamaya devam ederken, emekli promosyon ücretleri de milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Mart 2017 tarihinde emekliler bankalarla promosyon anlaşması yapmıştı. Önümüzdeki ay sözleşmeler yenilenecek ve emekliler maaşlarını bir bankadan 3 yıl boyunca alma koşuluyla promosyon anlaşması yapacak. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyon ücretleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bazı bankaların kampanya detayları incelendiğinde yapılacak ödemeler 2500 TL'ye kadar çıkıyor. İşte, bankaların promosyon teklifleri…