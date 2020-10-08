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08 Ekim 2020, Perşembe
Haberler Galeri Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde üretilen ve renginden dolayı büyük ilgi gören 'vişne mermeri' başta ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.10.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 12:18