Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor

Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde üretilen ve renginden dolayı büyük ilgi gören 'vişne mermeri' başta ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediliyor.