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Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor

Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde üretilen ve renginden dolayı büyük ilgi gören 'vişne mermeri' başta ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 12:18
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Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor

Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde üretilen ve renginden dolayı büyük ilgi gören 'vişne mermeri' başta ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor

Fabrikanın ihracat müdürü Salih Tufan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdiğimiz ürünler birçok prestijli projelerde kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor.

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Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor

Bu yapıların başında Kabe yerleşkesi içerisinde bulunan Safa-Merve tepeleri, Mescid-i Haram, kraliyet sarayları ve Beyaz Saray gibi yapılar yer almaktadır" dedi.

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Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor

Kabe'den, Beyaz Saray'a kadar gibi birçok tarihi mekanlarda kullanılan vişne mermerinin üretildiği fabrikanın ihracat müdürü Tufan, yılda 300 bin ton mermer elde ettiklerini söyledi.

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Vişne mermeri dünyada sadece Elazığ'da üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor

Tufan, "Vişne mermerini dünyanın 45 ülkesine ihraç etmekteyiz. Dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdiğimiz ürünler birçok prestijli projelerde kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Bu yapıların başında Kabe yerleşkesi içerisinde bulunan Safa-Merve tepeleri, Mescid-i Haram, kraliyet sarayları ve Beyaz Saray gibi yapılar yer almaktadır.