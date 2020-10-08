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Sahte belgeye geçit yok! Riskli vergi mükelleflerine inceleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte belge düzenleme riski yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerine yönelik önemli bir adım attı. Bakanlık, riskli mükellefleri önce incelemeye sevk edilecek ardından yoklama yapacak. Vergi dairesinin görüşüyle mükellef kaydı silinecek ve böylece daha fazla sahte belge düzenlenmesi engellenecek.
Giriş Tarihi: 08.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 11:17
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