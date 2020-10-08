Sahte belgeye geçit yok! Riskli vergi mükelleflerine inceleme

Sahte belge düzenleyenlerle ilgili raporların sonuçlarına göre mükellefiyet kayıtlarının silindiğinin belirtildiği tebliğde, rapora bağlı olarak mükellefiyet kaydının silinmesinin uzun zaman alabildiği, bu sırada söz konusu mükellefin sahte belge üretmeye, belgelerin muhatabı olan mükelleflerin de belgeleri kullanmaya devam ettiği belirtildi. Süreçleri kısaltmak, sahte belge düzenleyen üretimini sonlandırmak amacıyla yasal düzenleme yapıldığı hatırlatılarak, "Maddenin temel amacı, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılmasıdır" denildi.

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