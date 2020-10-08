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Sahte belgeye geçit yok! Riskli vergi mükelleflerine inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte belge düzenleme riski yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerine yönelik önemli bir adım attı. Bakanlık, riskli mükellefleri önce incelemeye sevk edilecek ardından yoklama yapacak. Vergi dairesinin görüşüyle mükellef kaydı silinecek ve böylece daha fazla sahte belge düzenlenmesi engellenecek.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 11:17
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Sahte belgeye geçit yok! Riskli vergi mükelleflerine inceleme

Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarında sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefler önce incelemeye sevk edilecek, yoklama yapılacak. Vergi dairesinin görüşüyle mükellefiyet kaydı silinecek. Böylece daha fazla sahte belge düzenlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Sahte belgeye geçit yok! Riskli vergi mükelleflerine inceleme

DÜZENLEME GELDİ
Geçen yıl çıkarılan Dijital Hizmet Vergisi yasasıyla, "Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini" başlıklı yeni bir düzenleme getirildi. Resmi Gazete'de dün çıkan tebliğle uygulamanın nasıl yapılacağına açıklık getirildi. Tebliğin girişinde düzenlemenin amacı da anlatıldı. Türk vergi hukukunda "belge"nin ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu ve vergi iadelerinin yerindeliğinin tespiti açısından önemli bir araç olduğunu, belgenin gerçekliği ve güvenilirliğinin de vergisel işlemler açısından elzem olduğuna dikkat çekildi.

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Sahte belgeye geçit yok! Riskli vergi mükelleflerine inceleme

Sahte belge düzenleyenlerle ilgili raporların sonuçlarına göre mükellefiyet kayıtlarının silindiğinin belirtildiği tebliğde, rapora bağlı olarak mükellefiyet kaydının silinmesinin uzun zaman alabildiği, bu sırada söz konusu mükellefin sahte belge üretmeye, belgelerin muhatabı olan mükelleflerin de belgeleri kullanmaya devam ettiği belirtildi. Süreçleri kısaltmak, sahte belge düzenleyen üretimini sonlandırmak amacıyla yasal düzenleme yapıldığı hatırlatılarak, "Maddenin temel amacı, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılmasıdır" denildi.

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Sahte belgeye geçit yok! Riskli vergi mükelleflerine inceleme

ANALİZ NASIL YAPILACAK?

Tebliğde sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin belirlenmesine yönelik analiz çalışmalarının nasıl yapılacağı anlatıldı. Buna göre,

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Sahte belgeye geçit yok! Riskli vergi mükelleflerine inceleme

- Mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım teşvik belgesi gibi bilgi ve belgeler dikkate alınacak.