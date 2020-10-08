Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği yeni maaşları belli oluyor. Memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde 3 zam gerçekleştirilecek. Bu oran 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre artacak. Bu gelişmelerin ardından memur ve memur emeklileri yeni maaşların ne kadar olacağını araştırmaya başladılar. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi yeni maaşları ne kadar? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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