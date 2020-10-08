08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği yeni maaşları belli oluyor. Memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde 3 zam gerçekleştirilecek. Bu oran 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre artacak. Bu gelişmelerin ardından memur ve memur emeklileri yeni maaşların ne kadar olacağını araştırmaya başladılar. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi yeni maaşları ne kadar? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 16:15
  • 1
  • 15
Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Yeni yıla girmemize iki ay kala milyonlarca memur ve memur emeklilerinin gözü enflasyon rakamlarına çevrildi. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Bu yıl memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde 3 zam uygulanacak. Bu oran, enflasyon farklıyla birlikte artacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 sonu TÜFE tahmini, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.49 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49'a çıkacak.

  • 3
  • 15
Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, 2021 Ocak artışı yüzde 3.49 olursa en düşük maaş; memurlarda (aile yardımı hariç) 3.719 liradan 3.849 liraya, memur emeklilerinde 2.814 liradan 2.912 liraya yükselecek.

  • 4
  • 15
Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?
  • 5
  • 15
Memurlara müjdeli haber geldi! 2021 Ocak zammı ile memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.