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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri VGM sürekli işçi alımı ilanı: 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi alımı başvuru ne zaman? Şartlar nedir? VGM sürekli işçi alımı ilanı: 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi alımı başvuru ne zaman? Şartlar nedir? VGM güvenik görevlisi alımı başvuru ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 56 erkek 25 kadın olmak üzere toplam 81 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru tarihi ve şartları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi alımı başvuru ne zaman? VGM güvenlik görevlisi alımı şartları nedir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 16.03.2021 10:29
VGM güvenlik görevlisi alımı başvuru ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 81 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Adaylarda, ÖSYM tarafından 2020'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan alma şartı aranacak. Peki, 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü güvenlik görevlisi alımı başvuru ne zaman? VGM güvenlik görevlisi alımı şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
VGM korum ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular 22 Mart - 2 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular VGM'nin internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekiyor.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
* 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
* Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
* Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
* Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.