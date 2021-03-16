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Haberler Galeri Bankalar peş peşe açıkladı! 16 Mart kredi faiz oranları değişti! Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA...

Bankalar peş peşe açıkladı! 16 Mart kredi faiz oranları değişti! Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA...

Herhangi bir sebepten dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Koronavirüs salgını döneminde kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalar da birçok kampanya sunmuştu. Kampanyaların sona ermesinin ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseldi. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 16 Mart güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 17:01
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Bankalar peş peşe açıkladı! 16 Mart kredi faiz oranları değişti! Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA...

Kredi faiz oranları ne kadar? Maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisinden faydalanmak isteyenler, hangi bankanın en uygun faizli kredi verdiğini araştırıyor. 16 Mart tarihli güncel oranlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar peş peşe açıkladı! 16 Mart kredi faiz oranları değişti! Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 16 Mart tarihli güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

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Bankalar peş peşe açıkladı! 16 Mart kredi faiz oranları değişti! Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankalar peş peşe açıkladı! 16 Mart kredi faiz oranları değişti! Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Bankalar peş peşe açıkladı! 16 Mart kredi faiz oranları değişti! Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.