Bankalar peş peşe açıkladı! 16 Mart kredi faiz oranları değişti! Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA...

Herhangi bir sebepten dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Koronavirüs salgını döneminde kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalar da birçok kampanya sunmuştu. Kampanyaların sona ermesinin ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları yükseldi. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, Akbank, Garanti BBVA ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 16 Mart güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 17:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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