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Fındık fiyatları değişti! 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon...
Fındık fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Güncel fındık fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İl bazında fındık alış-satış fiyatları değişti. Güncel rakamlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları ne kadar? İşte 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:44Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:44