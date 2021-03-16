16 Mart fındık fiyatları kaç TL oldu? Fındık alıcıları ve satıcıları tarafından güncel fındık fiyatları merak ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nde önemli geçim kaynaklarından olan fındık ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Trabzon, Ordu, Ünye, Fatsa, Giresun, Terme, Samsun, Çarşamba, Düzce, Akçakoca, Sakarya fındık alış-satış fiyatlarını sizler için derledik. İşte 16 Mart güncel fındık fiyatları...