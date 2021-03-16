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Haberler Galeri Fındık fiyatları değişti! 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon...

Fındık fiyatları değişti! 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon...

Fındık fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Güncel fındık fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İl bazında fındık alış-satış fiyatları değişti. Güncel rakamlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları ne kadar? İşte 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 09:44
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Fındık fiyatları değişti! 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon...

16 Mart fındık fiyatları kaç TL oldu? Fındık alıcıları ve satıcıları tarafından güncel fındık fiyatları merak ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nde önemli geçim kaynaklarından olan fındık ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Trabzon, Ordu, Ünye, Fatsa, Giresun, Terme, Samsun, Çarşamba, Düzce, Akçakoca, Sakarya fındık alış-satış fiyatlarını sizler için derledik. İşte 16 Mart güncel fındık fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fındık fiyatları değişti! 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon...

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

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Fındık fiyatları değişti! 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon...

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

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Fındık fiyatları değişti! 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon...

FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

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Fındık fiyatları değişti! 16 Mart fındık fiyatları alış-satış fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon...

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL