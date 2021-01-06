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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri VGM müjdeyi verdi! Başvurana 967 TL para yardımı! Başvuru şartları açıklandı... VGM müjdeyi verdi! Başvurana 967 TL para yardımı! Başvuru şartları açıklandı...
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç aylığı bağlanmaktadır. VGM tarafından ayrıca yetim ve muhtaçlık durumunda ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitim yardımı hizmeti, yetim ve engellilere muhtaç aylığı hizmeti, ihtiyaç sahibi kişilere kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Ödemelerden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, 967 TL para yardımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 06.01.2021 18:44
VGM müjdeyi verdi! Başvurana 967 TL para yardımı! Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç aylığı bağlanmaktadır. Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır. Muhtaç aylığından yararlanma başvuru şartları belirlendi. Devlet tarafından pandemi döneminde destek ödemeleri sürüyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenler için detaylar belli oldu. İşte, 967 TL para yardımı başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR NASIL BAŞVURU YAPILIR? İlgili şartları sağlayan vatandaşların muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu ile ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilmektedir. Bağlı bulunulan ilde veya ilçede hangi müdürlüklerin olduğu aşağıda yer alan linkte detaylı olarak ifade edilmiştir. NE KADAR ÖDEME YAPILIR? 2020 yılı itibari ile muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 967,07 TL ödenmekte olup aylık alanların, vefat etmesi, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, bakım altına alınması, erkek çocukların 18 yaşına girmesi, kız çocuklarının ise yükseköğretimde 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay aralıksız alınmaması gibi durumlarda kesilmesi durumu söz konusudur. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 967 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne göre, ihtiyaç sahibi emekli maaşı almak için bir akrabanın engelli olması gerekiyor. Engelli bir akrabanız yoksa ebeveynleri olmayan bir kişi olmalısınız. Adından da anlaşılacağı gibi, bu maaş ihtiyacı olan insanlara verilir.
Anneniz veya babanız vefat etmiş olması gerekir, Anneniz veya babanızın %40 veya daha fazla sakatlığı olması gerekir,Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması.Belirtilen koşullardan birini yerine getirmese bile, 967 TL yardım maaşından yararlanamazsınız.