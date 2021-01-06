VGM müjdeyi verdi! Başvurana 967 TL para yardımı! Başvuru şartları açıklandı...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 967 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne göre, ihtiyaç sahibi emekli maaşı almak için bir akrabanın engelli olması gerekiyor. Engelli bir akrabanız yoksa ebeveynleri olmayan bir kişi olmalısınız. Adından da anlaşılacağı gibi, bu maaş ihtiyacı olan insanlara verilir.