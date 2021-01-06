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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Zahmetsiz... İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Zahmetsiz...
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Ayrıca vatandaşların istihdamı konusunda yeni projeler devreye sokuluyor. İş arayışında olanlar yayınlanan yeni ilanları yakından takip ediliyor. İŞKUR, ev hanımların iş hayatına kazandırılması ve istihdamının arttırılması konusunda evde paketleme işi önem kazanıyor. Evde çalışmanın önem kazandığı dönemde paketleme işi için araştırmalar hız kazanıyor. İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıt işlemi sona eren adaylar için kurum tarafından detaylar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 18:25 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 18:25
Evde paketleme işi ile ev hanımlarının istihdam edilmesinin yolu açılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde evde çalışmak oldukça önem kazanıyor. İŞKUR'un desteklediği evde ambalajlama işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu ambalajlama ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Kadınlar zorlu süreçte ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor. İş başvurusu yapmak ve kayıt formunu doldurmak isteyenler İŞKUR üzerinden gerekli işlemleri yapabilecek. İŞKUR paketleme işi için başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, İŞKUR evde paketleme kayıt işlemi nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR'a giden ev hanımlarının, şubede bulunan iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırmaları yeterli olacak.
Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.
İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.