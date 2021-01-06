İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan ilkokul mezunu 3500 TL maaşla personel alımı! Zahmetsiz...

Evde paketleme işi ile ev hanımlarının istihdam edilmesinin yolu açılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde evde çalışmak oldukça önem kazanıyor. İŞKUR'un desteklediği evde ambalajlama işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu ambalajlama ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Kadınlar zorlu süreçte ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor. İş başvurusu yapmak ve kayıt formunu doldurmak isteyenler İŞKUR üzerinden gerekli işlemleri yapabilecek. İŞKUR paketleme işi için başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte, İŞKUR evde paketleme kayıt işlemi nereden, nasıl yapılır?