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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ocak zammı belli oldu! 2021 zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte tüm mesleklerin zamlı maaşları... Ocak zammı belli oldu! 2021 zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte tüm mesleklerin zamlı maaşları...
Asgari ücret zammı sonrasında memur ve emeklilerin 2021 yılı zam oranları belli oldu. Yeni yılda hangi mesleğin ne kadar maaş alacağı belli oldu. Hesaplamalar yapılarak tüm mesleklerin maaş miktarlarını sizler için derledik. Öğretmen, kaymakam, polis, hemşire ve emekliler gibi tüm meslekleri kapsayan yeni maaşlar TUİK verilerine göre belirlendi. Zamlı maaşların tam listesi son günlerin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. İşte, memur, emekli ve mesleklerin zamlı yeni maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 06.01.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 19:23
2021 maaşlarında son dakika gelişmeler yaşandı. Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarına yeni yıl ile birlikte zam uygulandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaşı yüzde 7.33 zamlandı. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 8.37 yükseliyor. Yeni zamlı maaş listesi ise son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile belirlenmiş olan memur ve emekli maaşları verileriyle girilmiş oldu. İşte, 2021 zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte tüm mesleklerin zamlı maaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 7.33 ZAM
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8.37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4.33'lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü çerçevesinde memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu.
2021 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ENFLASYON FARKI DA EKLENİNCE...
Buna yüzde 4.33'lük enflasyon farkı da eklenince memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin aylık artışı yüzde 7.33 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4.500 TL
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4 bin 542 TL'ye yükselecek.
Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.