Ocak zammı belli oldu! 2021 zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte tüm mesleklerin zamlı maaşları...

2021 maaşlarında son dakika gelişmeler yaşandı. Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarına yeni yıl ile birlikte zam uygulandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaşı yüzde 7.33 zamlandı. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 8.37 yükseliyor. Yeni zamlı maaş listesi ise son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile belirlenmiş olan memur ve emekli maaşları verileriyle girilmiş oldu. İşte, 2021 zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte tüm mesleklerin zamlı maaşları...