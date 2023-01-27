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VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, SGK kapsamında olmayan, geçimini sağlayacak menkul ve gayrimenkul mal varlığı bulunmayan, çalışma gücünü yüzde 40'ın üzerinde kaybeden muhtaç ve engellilerle, yetim çocuklara aylık bağlanıyor. 2023 yılı itibarıyla bu ödemeler arttı. Temmuz ayına kadar bu ödemeler aylık olarak 2.715,19 TL ödenecek. İşte başvuru şartları ve formu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:59
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VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından binlerce ihtiyaç sahibi haneye muhtaç aylığı veriliyor. Muhtaç kişilerin her birine aylık olarak ödenen miktar 2023 yılı itibarıyla yükseldi. Bu kapsamda 2023'ün ilk yarısında geçerli olacak ödeme tutarı 2.715,19 TL olarak belirlendi. Söz konusu destek ödemesinden faydalanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.

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VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu

* Sosyal güvencesi olmaması,

* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

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VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu

* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi

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VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Muhtaç aylığı başvuru formu,
* Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.