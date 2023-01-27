27 Ocak 2023, Cuma
VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu
İhtiyaç sahibi hanelere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, SGK kapsamında olmayan, geçimini sağlayacak menkul ve gayrimenkul mal varlığı bulunmayan, çalışma gücünü yüzde 40'ın üzerinde kaybeden muhtaç ve engellilerle, yetim çocuklara aylık bağlanıyor. 2023 yılı itibarıyla bu ödemeler arttı. Temmuz ayına kadar bu ödemeler aylık olarak 2.715,19 TL ödenecek. İşte başvuru şartları ve formu...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:59
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