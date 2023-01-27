VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, SGK kapsamında olmayan, geçimini sağlayacak menkul ve gayrimenkul mal varlığı bulunmayan, çalışma gücünü yüzde 40'ın üzerinde kaybeden muhtaç ve engellilerle, yetim çocuklara aylık bağlanıyor. 2023 yılı itibarıyla bu ödemeler arttı. Temmuz ayına kadar bu ödemeler aylık olarak 2.715,19 TL ödenecek. İşte başvuru şartları ve formu...