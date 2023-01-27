SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler...EYT'de KADRO ağı genişliyor! Çalışma süresi, enflasyon!

SON DAKİKA! Emekli olmak isteyenler ve EYT kapsamında yer alanlar yüksek maaş detaylarını merak ediyor. Bazı formüller ile bu süreçte etkin rol oynanabiliyor. Yüksek emekli maaş almak için önemli detaylardan bir tanesi prime esas kazançtan geçiyor. Bu süreçte Bağ-kur'dan SSK'ya geçişlerde aylıklarda yüzde 15-20 dolaylarında artış yaşanıyor. İşte emekli maaşlarını artıran o formüller!