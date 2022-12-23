VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs imkanı için başvurular alındı. VGM ortaöğretim başvuru sonuçlarının açıklanmasını ardından sıran yükseköğrenim burs sonuçlarına geldi. VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...