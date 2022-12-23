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Haberler Galeri VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?

VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?

VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sıklıkla gündeme geliyor. KYK'dan herhangi bir burs alamayan üniversite öğrencileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına odaklandı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 18:51
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VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere verilen burs imkanı için başvurular alındı. VGM ortaöğretim başvuru sonuçlarının açıklanmasını ardından sıran yükseköğrenim burs sonuçlarına geldi. VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

7-20 Kasım tarihlerinde alınan VGM Ortaöğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden açıklandı. Burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası ad, soy ad, doğum tarihi ve baba adıyla birlikte görüntülenebiliyor.

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VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

7-20 Kasım tarihlerinde alınan VGM Ortaöğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden açıklandı. VGM Üniversite burs başvuru sonuçlarının Ocak ayında ilan edilmesi bekleniyor.

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VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?

2022-2023 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.

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VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?

VGM BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.