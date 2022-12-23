23 Aralık 2022, Cuma
VGM BURS SONUCU SORGULAMA: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM bursu ne kadar, kaç TL oldu?
VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sıklıkla gündeme geliyor. KYK'dan herhangi bir burs alamayan üniversite öğrencileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına odaklandı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 18:51
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