Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...

Emekli Ocak zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur maaşları için gelecek açıklamalara çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile maaşlara yapılacak zam oranı şekilleniyor. Geriye ise sadece son veri kaldı. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Diğer yandan refha payının da eklenmesi gündemde. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşları için son hesaplamalar!