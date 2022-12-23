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Haberler Galeri Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...

Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...

Emekli Ocak zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur maaşları için gelecek açıklamalara çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile maaşlara yapılacak zam oranı şekilleniyor. Geriye ise sadece son veri kaldı. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Diğer yandan refha payının da eklenmesi gündemde. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaşları için son hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 19:15
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Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...

SON DAKİKA! Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Zam oranı 3 Ocak'ta açıklanacak son enflasyonu ile şekillenmiş olacak. Hem memurlar hem emekliler için refah payı beklentileri de arttı. Hal böyle olunca," En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, güncel emekli maaş hesaplaması!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...

Asgari ücret artışının belli olmasının ardından gözler memur ve emeklilerin zammına çevrildi. Zam oranı için gözler 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyon verisine çevrilirken; hem memurlar hem emekliler için refah payı beklentileri de arttı.

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Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...

MEMUR-SEN NE DİYOR?

Memur-Sen bu beklentiyi dün bir açıklama yaparak bir kez daha dile getirdi. "Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır" talebine yer verilen açıklamada, "2023 Ocak ayında da kamu görevlilerimize yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, süreç yetkili konfederasyonun katılımıyla olmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır" denildi.

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Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...

NELER GÜNDEMDE?

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Burada çıkacak orana bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması planlanıyor. Peki bu durumda memurları, emeklileri ne kadarlık bir artış bekliyor? İşte yanıtı…

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Emekli Ocak zammı nihayete kavuşuyor! İğneden ipliğe hesaplandı! Emekliye 5.901 TL, memura 11.638 TL! Refah payı ve asgari ücret ayarı...

5 AYDA NE ÇIKTI?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor.