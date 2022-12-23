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Haberler Galeri 2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...

2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...

TOKİ Antalya kura çekim tarihi arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde beşinci etaba girildi. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Antalya kura çekilişi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 18:09
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2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...

TOKİ Antalya kura çekim tarihi başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ kura çekiminde 5. etap başladı. Antalya'da yaşayan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanağı günü dört gözle bekliyor. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, TOKİ Antalya kura çekilişi hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...

ANTALYA TOKİ ARSA KURA SONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri başladı. Ancak Antalya TOKİ çekiliş tarihi henüz netlik kazanmadı.TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

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2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...

5.ETAP TOKİ KURA TAKVİMİ

İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri...

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

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2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

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2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.