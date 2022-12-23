25 Aralık 2022, Pazar
2022 Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman? 20 ARALIK-13 OCAK KURA TAKVİMİ...
TOKİ Antalya kura çekim tarihi arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde beşinci etaba girildi. Peki, TOKİ Antalya kura çekim sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ Antalya kura çekilişi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 18:09
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