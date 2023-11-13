13 Kasım 2023, Pazartesi
Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Sosyal yardım ödeme miktarları Ocak'ta değişiyor! Zamlı maaş tahminleri geldi... 2024 Ocak ayına yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Aynı zamanda memur maaş katsayısındaki artışın yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de zamların gerçekleşmesi bekleniyor. İşte, son tahminler...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 06:54
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