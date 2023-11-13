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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Sosyal yardım ödeme miktarları Ocak'ta değişiyor! Zamlı maaş tahminleri geldi... 2024 Ocak ayına yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Aynı zamanda memur maaş katsayısındaki artışın yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de zamların gerçekleşmesi bekleniyor. İşte, son tahminler...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 06:54
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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Milyonlarca vatandaşa verilen sosyal yardım ödemelerinin yeni yılda ne kadar artacağı merak konusu oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen maaşlar, Ocak ayında memur maaş katsayısının belli olmasının ardından zamlanacak. Peki, evde bakım, dul ve yetim ve engelli aylığı ne kadar olacak 2024? İşte, tahminler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

OCAK AYINDA MAAŞLAR YÜKSELİYOR!

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak..

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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

2023 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

İŞTE ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ!

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa yararlanılabiliyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle değişecek.

Mevcut tutar: 2.348,30 TL