Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

2023 EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.