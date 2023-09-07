Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Kritik toplantının gündeminde 4 kritik ana başlık oldu. Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunun da Kabine Toplantısı'nda masaya geleceği açıklanmıştı.



Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı 'vergisiz telefon' yasal düzenlemesi için harekete geçildi. Bakanlık yetkilileri Türkiye'de üretimi olan şirketlerle görüşmeler yaparak projeye dahil olabilecek modelleri belirlemeye başladı. Buna göre, vergisiz telefon kapsamına girecek bazı akıllı telefonların Samsung Galaxy A52, General Mobile Phoenix 5, Oppo Reno 5 Lite, Casper VIA X30 Plus, Reeder (S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro, S19 Max), Redmi Note 10S, TCL L7, OMIX X5, Vivo Y21S, Realme C21Y gibi Türkiye'de üretilen modellerden oluşması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise Meclis'in açılacağı ekim ayını bulacak.