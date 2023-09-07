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Haberler Galeri Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

Vergisiz telefon ve bilgisayarlar listesi 2023! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi olan üniversite öğrencilerine vergisiz telefon kampanyası hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen öğrencilere vergisiz telefon şartları ve indirimli telefon markaları öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, vergisiz alınabilecek telefonlar...

Giriş Tarihi: 07.09.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 18:46
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Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

"Vergisiz telefon ne zaman alınabilecek 2023?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bu sebeple, yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar da merak ediliyor. İlk kez telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilerine ÖTV'siz telefon müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelmişti. İşte 2023 vergisiz telefon markaları ve şartları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

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Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

VERGİSİZ TELEFON SON DURUM!

Başkan Erdoğan, 5 Eylül tarihli Kabine toplanstısı sonrasında, ''Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız.'' dedi.

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Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos tarihli Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Kritik toplantının gündeminde 4 kritik ana başlık oldu. Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunun da Kabine Toplantısı'nda masaya geleceği açıklanmıştı.

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı 'vergisiz telefon' yasal düzenlemesi için harekete geçildi. Bakanlık yetkilileri Türkiye'de üretimi olan şirketlerle görüşmeler yaparak projeye dahil olabilecek modelleri belirlemeye başladı. Buna göre, vergisiz telefon kapsamına girecek bazı akıllı telefonların Samsung Galaxy A52, General Mobile Phoenix 5, Oppo Reno 5 Lite, Casper VIA X30 Plus, Reeder (S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro, S19 Max), Redmi Note 10S, TCL L7, OMIX X5, Vivo Y21S, Realme C21Y gibi Türkiye'de üretilen modellerden oluşması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise Meclis'in açılacağı ekim ayını bulacak.

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Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? 📱Galaxy a30, Samsung a52...

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti,

ÖTV,

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.