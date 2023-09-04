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Haberler Galeri 16.1 milyon emekliye beklenen haber az önce geldi! 17-18-19-20-21 Eylül tarihlerinde SGK BAĞ-KUR'lunun hesabına trink ödeme!

16.1 milyon emekliye beklenen haber az önce geldi! 17-18-19-20-21 Eylül tarihlerinde SGK BAĞ-KUR'lunun hesabına trink ödeme!

Milyonlarca emekli vatandaş için emekli maaşı ödeme tarihleri, her ayın başında büyük bir önem taşır. Bu tarihler, emeklilerin aylık gelirlerini düzenli olarak alabilmelerini sağlar ve yaşamlarını planlamalarına yardımcı olur. Genellikle emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenir ve ödemeler, belirli bir takvime göre yapılır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 16:41
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16.1 milyon emekliye beklenen haber az önce geldi! 17-18-19-20-21 Eylül tarihlerinde SGK BAĞ-KUR’lunun hesabına trink ödeme!

Emekli maaşı, milyonlarca emekli vatandaş için ekonomik güvenliklerini sağlayan önemli bir gelir kaynağıdır. Bu nedenle emekli maaşı ödeme tarihleri her ayın başında büyük bir merakla beklenir. Emekli maaşı ödeme takvimi, genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarını içerir. Ancak bazı özel durumlarda hafta sonları gibi ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16.1 milyon emekliye beklenen haber az önce geldi! 17-18-19-20-21 Eylül tarihlerinde SGK BAĞ-KUR’lunun hesabına trink ödeme!

Örneğin maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyor.

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16.1 milyon emekliye beklenen haber az önce geldi! 17-18-19-20-21 Eylül tarihlerinde SGK BAĞ-KUR’lunun hesabına trink ödeme!

AĞUSTOS AYI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır.

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16.1 milyon emekliye beklenen haber az önce geldi! 17-18-19-20-21 Eylül tarihlerinde SGK BAĞ-KUR’lunun hesabına trink ödeme!

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

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16.1 milyon emekliye beklenen haber az önce geldi! 17-18-19-20-21 Eylül tarihlerinde SGK BAĞ-KUR’lunun hesabına trink ödeme!

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.