16.1 milyon emekliye beklenen haber az önce geldi! 17-18-19-20-21 Eylül tarihlerinde SGK BAĞ-KUR'lunun hesabına trink ödeme!

Milyonlarca emekli vatandaş için emekli maaşı ödeme tarihleri, her ayın başında büyük bir önem taşır. Bu tarihler, emeklilerin aylık gelirlerini düzenli olarak alabilmelerini sağlar ve yaşamlarını planlamalarına yardımcı olur. Genellikle emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenir ve ödemeler, belirli bir takvime göre yapılır.