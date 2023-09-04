04 Eylül 2023, Pazartesi
TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7'den 70'e herkes başvurabilir!
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik elektrik ve doğal gaz faturası destekleri, Türkiye'de maddi zorluklarla karşılaşan ailelerin enerji faturalarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu destekler, hanede yaşayan kişi sayısı, gelir durumu ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak hesaplanır ve belirli bir periyotta ödenir. 2023 itibariyle destek ödeme miktarları yükseldi.
Giriş Tarihi: 04.09.2023 15:57
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7