TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7’den 70’e herkes başvurabilir!

Fatura desteği, özellikle düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir sosyal yardım programıdır. Bu program kapsamında elektrik ve doğal gaz faturaları için belirlenen miktarlar, ailenin hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanır ve düzenli aralıklarla ödenir. Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden alınır ve ödeme tarihleri ilan edilir. İşte merak edilenler...