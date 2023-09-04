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Haberler Galeri TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7'den 70'e herkes başvurabilir!

TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7'den 70'e herkes başvurabilir!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik elektrik ve doğal gaz faturası destekleri, Türkiye'de maddi zorluklarla karşılaşan ailelerin enerji faturalarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu destekler, hanede yaşayan kişi sayısı, gelir durumu ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak hesaplanır ve belirli bir periyotta ödenir. 2023 itibariyle destek ödeme miktarları yükseldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 15:57
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TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7’den 70’e herkes başvurabilir!

Fatura desteği, özellikle düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir sosyal yardım programıdır. Bu program kapsamında elektrik ve doğal gaz faturaları için belirlenen miktarlar, ailenin hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanır ve düzenli aralıklarla ödenir. Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden alınır ve ödeme tarihleri ilan edilir. İşte merak edilenler...

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TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7’den 70’e herkes başvurabilir!

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Kış ayında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve ödeme tarihleri kasım sonrası duyuruluyor. Başvuru sonrasında yapılacak değerlendirmeyle onay verilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak.

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TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7’den 70’e herkes başvurabilir!

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

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TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7’den 70’e herkes başvurabilir!

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı yıllık 900 TL - 2.500 TL arasında değişiyor.

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TCKN sonu 0-2-4-6-8 olan o kişilere para yardımı! 7’den 70’e herkes başvurabilir!

ELEKTRİK TÜKETİMİ DESTEĞİ

Elektrik tüketimi desteğinden yararlanmak için ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.