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Haberler Galeri Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Açıklama sonrası ÖTV ve KDV vergisinden muaf telefon fiyatları araştırılmaya başladı. Peki, vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:22
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Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

"Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 vergisiz iphone fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI?

Öncelikle vergisiz cep telefonu satışının henüz başlamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarının başlatılması talimatını verirken gençlerle ilgili de "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi.

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Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

HAZİRAN 2023 İPHONE FİYAT LİSTESİ

IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)

iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 58.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 28.901 TL
Vergisiz fiyatı: 30,098 TL

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Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

IPHONE 14 PRO (128 GB)

iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 54.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 26.013 TL
Vergisiz fiyatı: 28,986 TL