HaberlerGaleriVatandaşlık maaşı nedir, ne zaman verilecek? VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman verilecek? VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
Vatandaşlık başvuru ekranı ve şartları merak konusu oluyor. Aile Destek Programı çerçevesinde Temmuz 2023 itibariyla uygulanacak olan vatandaşlık maaşı gündemdeki yerini aldı. Başvuru yapmak isteyenler, "Vatandaşlık maaşı şartları neler?" sorusunu sorguluyor. İşte başvuru şartları ve tarihi...
Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:00Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 10:00