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Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap

Depremden zarar gören 11 ilin hızla ayağa kaldırılmasını, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşmalarını sağlamak için gündeme gelen yerinde dönüşüm projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. TOKİ rezerv alanı dışında vatandaşa yıkılan evinin yerinde konut yapılması izni verilecek. Zemin etütleri sağlam çıkarsa maliklerin ortak kararıyla inşaat başlayacak. Ev en fazla 5 katlı olabilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:28
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Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap

Depremden zarar gören 11 ilin hızla ayağa kaldırılmasını, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşmalarını sağlamak için gündeme gelen yerinde dönüşüm projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap

İsteyen yıkılan evinin yerine yeniden ev yapabilecek. Devlet bunun için yüzde 40-50'si hibe uygun faizli ve vadeli kredi olanağı sağlayacak.

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Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'de deprem bölgesindeki evlerin bir an önce tamamlanıp vatandaşlara teslimi ile ilgili yeni projeler tartışıldı.

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Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptıkları hazırlıklar ile ilgili bilgi verdi. Özhaseki, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını kamuoyu ile de paylaştı.

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Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap

Üzerinde çalışılan modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte deprem bölgesinde yerinde dönüşümün projesinin detayları: