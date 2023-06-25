HaberlerGaleriDeprem bölgesinde yerinde dönüşüm! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap
Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm! Yarısı devletten evinin yerine yenisini yap
Depremden zarar gören 11 ilin hızla ayağa kaldırılmasını, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşmalarını sağlamak için gündeme gelen yerinde dönüşüm projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. TOKİ rezerv alanı dışında vatandaşa yıkılan evinin yerinde konut yapılması izni verilecek. Zemin etütleri sağlam çıkarsa maliklerin ortak kararıyla inşaat başlayacak. Ev en fazla 5 katlı olabilecek.