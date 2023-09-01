01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...

VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...

Vergisiz telefonlar listesi 2023! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi olan öğrencilere vergisiz telefon kampanyası hakkında detaylar merak konusu oluyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar alacak olan öğrenciler, ÖTV'siz telefon fiyatları, şartları ve markalarını sorguluyor. Öğrenciler ve aileleri, Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, vergisiz alınabilecek telefon markaları...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 17:06
  • 1
  • 15
VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...

Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ve markaları öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilerine KDV'siz telefon müjdesi Başkan Erdoğan tarafından gelmişti. Konuya ilişkin detaylar belli oldu. İşte 2023 vergisiz telefon model, marka ve şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...

VERGİSİZ TELEFON DETAYLARI AÇIKLANDI!

Açıköğretim öğrencileri yararlanacak mı? sorusunun cevabı belli oldu.

Üniversitelilerin ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonunu nasıl alacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksekokul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak..

Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak

  • 3
  • 15
VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...

Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak.

10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak.

Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız."

  • 4
  • 15
VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...

IPHONE DAHİL DEĞİL!

Konuşulan kulis bilgileri ve gazeteci Cem Küçük tarafından yapılan ilk açıklamalara göre ÖTV'siz satılacak telefon modelleri arasında iPhone bulunmuyor. Türkiye'de üretilen veya montajı Türkiye'de yapılan telefonların öğrencilere vergisiz olarak satılması bekleniyor.

  • 5
  • 15
VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...

VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,