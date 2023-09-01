01 Eylül 2023, Cuma
VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...
Vergisiz telefonlar listesi 2023! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi olan öğrencilere vergisiz telefon kampanyası hakkında detaylar merak konusu oluyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar alacak olan öğrenciler, ÖTV'siz telefon fiyatları, şartları ve markalarını sorguluyor. Öğrenciler ve aileleri, Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, vergisiz alınabilecek telefon markaları...
Giriş Tarihi: 01.09.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 17:06
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15