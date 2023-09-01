İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

"İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan personel alımları, illere göre belirlenen kura sonuçlarına göre devam ediyor. Bazı illerde başvurular tamamlanmışken, diğerlerinde mülakat sınavları ve kura çekimleri başlamış durumda. Sivas, Şanlıurfa, Erzincan gibi illerde gerçekleştirilen TYP kura sonuçları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!