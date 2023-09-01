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Haberler Galeri İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

Milli Eğitim Bakanlığı, Temizlik Yönlendirme Programı (TYP) kura sonuçlarını 2023 isim listesi olarak resmi olarak açıkladı. Okullarda temizlik görevlisi, güvenlik ve benzeri görevlerde çalışmayı hedefleyen başvuru sahipleri için beklenen sonuçlar duyuruldu. Katılımcıların bu liste üzerinden atanma ve görev yerlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 16:56
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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

"İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan personel alımları, illere göre belirlenen kura sonuçlarına göre devam ediyor. Bazı illerde başvurular tamamlanmışken, diğerlerinde mülakat sınavları ve kura çekimleri başlamış durumda. Sivas, Şanlıurfa, Erzincan gibi illerde gerçekleştirilen TYP kura sonuçları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

TYP KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ

TYP işçi alımında başvurular internet üzerinden ve İŞKUR bölge müdürlükleri ile ALO 170 üzerinden alınmaya devam ediyor. Bazı iller için başvurular sona erdi bazı iller için de kısa sürede sona erecek.

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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

Kura çekimi sonrası isim listeleri yayınlanır. Yayınlanan isim listelerinde olan isimlerin göreve başlama işlemlerini hemen yapması gerekecek. Kura sonucu isim listeleri, alımı yapan kurumun internet adresi üzerinden yayınlanır. Örnek vermek gerekirse Adıyaman Valiliği TYP işçi alımı sonuçları, valilik resmi sayfasından açıklanır. İstanbul il milli eğitimin sonuçları istanbul.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanır.

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ..

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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

TYP GEREKLİ BELGELER 2023

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

2.Diploma Fotokopisi (2 Adet)

3.SGK Hizmet Döküm Belgesi ( 2 Adet ) (e-devletten kare barkodlu alınacak)

(Esnaf kaydı olanlar SGK'dan 4B Hizmet Dökümü alacak,

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İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

4. Eşi/Anne/Babası çalışanlar için; SGK Hizmet Dökümü ve Maaş Bordrosu (2 Adet) (e-devletten kare kodlu alınacak)

5. Eşi/Anne/Babası Emekli ise Emekli Aylık bilgisini gösterir belge(e-devletten alınabilir) (2Adet)

6. Adli Sicil Kaydı (2 Adet) (e-devletten alınabilir)