01 Eylül 2023, Cuma
İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
Milli Eğitim Bakanlığı, Temizlik Yönlendirme Programı (TYP) kura sonuçlarını 2023 isim listesi olarak resmi olarak açıkladı. Okullarda temizlik görevlisi, güvenlik ve benzeri görevlerde çalışmayı hedefleyen başvuru sahipleri için beklenen sonuçlar duyuruldu. Katılımcıların bu liste üzerinden atanma ve görev yerlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
Giriş Tarihi: 01.09.2023 16:56
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